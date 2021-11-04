04 ноября 2021
03 ноября 2021

Крупнейший челябинский вуз перешел на дистанционный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии Российско-Казахстанского форума. Челябинск, главный корпус юургу
Студентов ЮУрГУ перевели на дистант Фото:
новость из сюжета
Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), крупнейший вуз Челябинской области, перевел студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни, введенные из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял 5 ноября ректор университета Александр Шестаков.

«С 8 по 14 ноября все занятия в Южно-Уральском государственном университете будут проходить в дистанционном формате на платформе „Электронный ЮУрГУ“ согласно расписанию. Для сотрудников университета продлен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЮУрГУ.

Нерабочие дни были введены в Челябинской области решением губернатора Алексея Текслера с 30 октября по 7 ноября. Это время в ЮУрГУ объявили периодом самостоятельной работы студентов. Из-за роста заболеваний коронавирусом Текслер продлил нерабочие дни до 12 ноября. Вузы области стали продлевать дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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