Крупнейший челябинский вуз перешел на дистанционный режим

Студентов ЮУрГУ перевели на дистант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), крупнейший вуз Челябинской области, перевел студентов на дистанционное обучение в нерабочие дни, введенные из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял 5 ноября ректор университета Александр Шестаков.

«С 8 по 14 ноября все занятия в Южно-Уральском государственном университете будут проходить в дистанционном формате на платформе „Электронный ЮУрГУ“ согласно расписанию. Для сотрудников университета продлен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЮУрГУ.

Нерабочие дни были введены в Челябинской области решением губернатора Алексея Текслера с 30 октября по 7 ноября. Это время в ЮУрГУ объявили периодом самостоятельной работы студентов. Из-за роста заболеваний коронавирусом Текслер продлил нерабочие дни до 12 ноября. Вузы области стали продлевать дистанционное обучение.