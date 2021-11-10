В Екатеринбурге из-за протеста остановили снос аэропорта «Уктус»

Здание аэропорта было построено в 1937 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поиск подрядчика на снос здания аэропорта «Уктус» на Белинского, 246 в Екатеринбурге приостановлен, сообщается на портале госзакупок. Такое решение было принято 10 ноября на основании жалобы члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой в УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области).

Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО начало поиск подрядчика на снос аэропорта 2 ноября. Максимальная цена — 700 тысяч рублей. 10 ноября на сайте госзакупок появилось сообщение: «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе».

Петрова заявила о нескольких противоречиях федеральному законодательству. В частности, она отметила, что графическая часть проекта демонтажа содержит информацию о другом здании. «Информация о деревянных перекрытиях противоречит сведениям документа № 076-10- 2021-ПОД, являющегося неотъемлемой частью документации, где на листе 7 представлена информация о монолитных и сборных железобетонных перекрытиях. Данное обстоятельство вводит потенциальных участников в заблуждение», — указала Петрова. Ранее против сноса аэропорта выступали и активисты движения «Мирные жители». По их мнению, объект является памятником и демонтировать его нельзя.

Аэропорт «Уктус» построили в Свердловске в 1937 году. На его месте общество «Малышева-73» (владелец ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж») хочет возвести ТЦ «Золотой» и новый автовокзал.