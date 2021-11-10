Сергей Минаев сравнил антиковидный проход в курганском ТРЦ «Рио» с загоном для животных Фото: Размик Закарян © URA.RU

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев сравнил антиковидный проход в супермаркет в курганском ТРЦ «Рио» для посетителей без QR-кодов с загоном для животных. Таким мнением он поделился в своем youtube-шоу «Минаев Live».

«В городе Кургане, который становится шаг за шагом столицей хтони российской, в одном из торговых центров сделали „загон“ для людей без QR-кодов. Непривитым жителям Кургана разрешается ходить только в зоне, огороженной деревянными поддонами», — рассказал Минаев.

Писатель обратил внимание, что люди в этом антиковидном проходе «ходят как барашки» и радуются жизни. «Но с другой стороны, их и не чипировали, и из космоса за ними никто не подглядывает. Есть свои достоинства у каждого пути», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые курганцы сравнивали антиковидный проход в ТРЦ из поддонов с хлевом. Вместе с тем блогер-урбанист Илья Варламов заявил, что людей без QR-кодов вообще не стоит пускать в торговый центр. «Подобные полумеры выглядят не всегда эстетично и не всегда вызывают у людей понимание, поэтому надо если нельзя, то нельзя, а вот это вот „тут можно, там нельзя“ — так не работает», — отмечал он. Сейчас поддоны уже убрали, их заменили на турникеты с ограничительной лентой.