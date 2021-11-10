По мнению блогера Ильи Варламова, появление таких дорожек является полумерой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Блогер-урбанист Илья Варламов назвал антиковидный проход в супермаркет, расположенный в ТРЦ «Рио» в Кургане, для посетителей без QR-кодов полумерой. Об этом Варламов сообщил в блоге «Че происходит».

«Вместо того, чтобы делать какие-то загончики, людей просто не надо пускать. Если ввели ограничение не пускать в торговые центры непривитых и без этих QR-кодов, то и не надо пускать. <…> Подобные полумеры выглядят не всегда эстетично и не всегда вызывают у людей понимание, поэтому надо если нельзя, то нельзя, а вот это вот „тут можно, там нельзя“ — так не работает», — поделился мнением Варламов на своем YouTube-канале.

Он посоветовал курганцам, которые не хотят делать прививку от коронавируса, научиться пользоваться доставкой в интернете. Варламова удивило, что во время локдауна непривитые продолжают отстаивать свое право «ездить в переполненном общественном транспорте, ходить в торговый центр».

Ранее горожане отметили, что антиковидный проход в ТРЦ, огороженный деревянными поддонами, напоминает им хлев. На момент написания новости, поддоны заменили на турникеты с ограничительной лентой.