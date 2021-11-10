10 ноября 2021

Челябинская ФСБ задержала врачей за фиктивную вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сведения о фиктивной вакцинации вносили в базу данных Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Златоусте, в третьем по величине городе Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивной вакцинации от COVID-19. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрение попали несколько медиков одной из местных больниц.

«Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону и полиции. Медики вносили в базу данных сведения о вакцинации, но прививки не ставили. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело о неправоверном доступе к компьютерной информации», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по региону на звонок URA.RU не ответили. В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию пока не комментируют.

Ранее подобное уголовное дело было возбуждено в Кургане. Два человека были задержаны по подозрению в продаже сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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