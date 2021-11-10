Челябинец избил врача и избежал тюрьмы

Суд приговорил мужчину к девяти месяцам условного лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске мужчину осудили за избиение медика. По сообщениям пресс-службы прокуратуры области, инцидент произошел в ГКБ № 9 Челябинска. В ходе конфликта ранее судимый челябинец ударил врача-травматолога.

«В ходе словесного конфликта мужчина ударил в челюсть врача-травматолога. Коллеги потерпевшего вызвали службу охраны», — сообщили URA.RU в прокуратуре области.

В ведомстве добавили, что мужчина был ранее судим. Мужчина занимался незаконным оборотом наркотических средств.

Приговором суда челябинец был признан виновным в совершении преступления. С учетом прошлой судимости суд назначил мужчине наказание в виде девяти месяцев условного лишения свободы.