10 ноября 2021

Челябинец избил врача и избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Суд приговорил мужчину к девяти месяцам условного лишения свободы Фото:

В Челябинске мужчину осудили за избиение медика. По сообщениям пресс-службы прокуратуры области, инцидент произошел в ГКБ № 9 Челябинска. В ходе конфликта ранее судимый челябинец ударил врача-травматолога.

«В ходе словесного конфликта мужчина ударил в челюсть врача-травматолога. Коллеги потерпевшего вызвали службу охраны», — сообщили URA.RU в прокуратуре области.

В ведомстве добавили, что мужчина был ранее судим. Мужчина занимался незаконным оборотом наркотических средств.

Приговором суда челябинец был признан виновным в совершении преступления. С учетом прошлой судимости суд назначил мужчине наказание в виде девяти месяцев условного лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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