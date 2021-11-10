В ХМАО отменили запрет на работу в ночное время для общепита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заведениям общественного питания в ХМАО разрешили работать круглосуточно. Однако предпринимателям необходимо соблюсти ряд условий. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».

«Организациям общественного питания разрешается осуществлять деятельность круглосуточно при условиях: соблюдения всех методических рекомендаций; охвата вакцинацией от COVID-19 80% сотрудников и более, в том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей», — сказано в сообщении.

Кроме того, предприниматели должны будут присоединиться к югорской декларации «Бизнес без «COVID», это свод правил, следование которым позволит снизить уровень заболеваемости. Также владельцам общепита необходимо подключиться к системе «Цифровое уведомление».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили коронавирусные ограничения в регионе. Тогда работа общепита была запрещена с 23 до 6 часов.