10 ноября 2021
09 ноября 2021

Власти ХМАО разрешили общепиту работать круглосуточно. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан быстрого обслуживания «Вилка ложка». Челябинск, столовая, общепит, вилка ложка, ресторан быстрого обслуживания
В ХМАО отменили запрет на работу в ночное время для общепита Фото:

Заведениям общественного питания в ХМАО разрешили работать круглосуточно. Однако предпринимателям необходимо соблюсти ряд условий. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».

«Организациям общественного питания разрешается осуществлять деятельность круглосуточно при условиях: соблюдения всех методических рекомендаций; охвата вакцинацией от COVID-19 80% сотрудников и более, в том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей», — сказано в сообщении.

Кроме того, предприниматели должны будут присоединиться к югорской декларации «Бизнес без «COVID», это свод правил, следование которым позволит снизить уровень заболеваемости. Также владельцам общепита необходимо подключиться к системе «Цифровое уведомление».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилили коронавирусные ограничения в регионе. Тогда работа общепита была запрещена с 23 до 6 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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