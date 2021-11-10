Экс-директора челябинского телеканала обвинили в крупных хищениях

Решается вопрос об избрании меры пресечении (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «ТРК Копейск» Алины Быковой. Расследованием занимаются сотрудники УФСБ и ГУ МВД по региону, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Как руководитель телеканала (МУП „ТРК Копейск“) Быкова выписала себе материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Она также присвоила из муниципальной кассы более 40 тысяч рублей. Дело сопровождают сотрудники УФСБ и ГУ МВД по региону. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Быковой», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомстве.

Как сообщил URA.RU источник, Быкова уволилась этим летом с поста директора телевидения. Ее увольнению предшествовала проверка местной КСП. Счетная палата выявила нарушения в действиях руководителя. Были претензии по исполнению муниципального контракта. Эти материалы и привлекли внимание правоохранительных органов.

На бывшего руководителя муниципального предприятия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение денежных средств с использованием служебного положения»). В пресс-службе мэрии пообещали предоставить комментарий позже.