В свердловском министерстве назначат нового руководителя

В свердловском правительстве появится еще один замминистра образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В министерстве образования Свердловской области появится должность еще одного замглавы ведомства. Введение новой ставки связано с реорганизацией структуры министерства. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном департаменте информполитики.

«Действительно, появляется еще одна ставка замминистра за счет упразднения директоров двух департаментов: общего образования и профобразования. Реструктуризация связана с увеличением объемов полномочий, реализацией нацпроектов, развитием цифровой трансформации сферы образования», — заявили в департаменте. Отмечается, что число сотрудников министерства при этом не увеличится. Все отделы и направления внутри департаментов останутся без изменений.

Решение о том, кто станет новым замминистра, пока не принято. В указе и. о. губернатора Алексея Шмыкова о реформе структуры ведомства (копия документа есть у URA.RU) прописано, что будущему заму доверят курировать, среди прочего, проектную деятельность и цифровое развитие образования. На данный момент у министра Юрия Биктуганова три заместителя.

С начала этого года знаковые перестановки прошли сразу в нескольких свердловских министерствах. В апреле Александр Старков был назначен новым главой областного минфина. В конце сентября министром цифрового развития и связи стал Михаил Пономарьков.