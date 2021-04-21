21 апреля 2021

В свердловском правительстве назначен ключевой министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Старков наконец официально занял пост министра финансов

Александр Старков официально назначен на пост министра финансов Свердловской области. Как сообщили URA.RU региональном минфине, соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

«В феврале кандидатуру Александра Старкова одобрили в Министерстве финансов Российской Федерации. 30 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали единогласное согласие на назначение Александра Старкова на должность министра», — напомнили в пресс-службе ведомства. О предстоящем назначении Старкова URA.RU писало еще в январе.

Александр Старков родился в Екатеринбурге 28 октября 1976 года, имеет высшее образование, в 2001 году закончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Занимал должности начальника отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления Екатеринбурга, зампреда комитета по экономике администрации Екатеринбурга. На протяжении последних 10 лет работал заместителем министра финансов Свердловской области, курировал проекты, направленные на развитие процессов казначейского исполнения бюджета в Свердловской области, в том числе связанные с внедрением автоматизированной информационной системы управления финансами. Наиболее крупная из бюджетных АИС Свердловской области принадлежит тюменскому НПО «Сапфир», которое подозревали в сговоре с экс-министром Галиной Кулаченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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