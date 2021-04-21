В свердловском правительстве назначен ключевой министр

Александр Старков наконец официально занял пост министра финансов пресс-служба минфина СО

Александр Старков официально назначен на пост министра финансов Свердловской области. Как сообщили URA.RU региональном минфине, соответствующий указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым.

«В феврале кандидатуру Александра Старкова одобрили в Министерстве финансов Российской Федерации. 30 марта депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали единогласное согласие на назначение Александра Старкова на должность министра», — напомнили в пресс-службе ведомства. О предстоящем назначении Старкова URA.RU писало еще в январе.

Александр Старков родился в Екатеринбурге 28 октября 1976 года, имеет высшее образование, в 2001 году закончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». Занимал должности начальника отдела казначейского исполнения бюджета финансово-бюджетного управления Екатеринбурга, зампреда комитета по экономике администрации Екатеринбурга. На протяжении последних 10 лет работал заместителем министра финансов Свердловской области, курировал проекты, направленные на развитие процессов казначейского исполнения бюджета в Свердловской области, в том числе связанные с внедрением автоматизированной информационной системы управления финансами. Наиболее крупная из бюджетных АИС Свердловской области принадлежит тюменскому НПО «Сапфир», которое подозревали в сговоре с экс-министром Галиной Кулаченко.