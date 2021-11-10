В Сочи поймали жительницу ХМАО за подкуп экс-главы ПФР

Женщина подозревается в уклонении от налогов и взятке Фото: Вадим Ахметов

В Сочи задержана директор нефтяной компании из ХМАО «„Нефтесервис“» Екатерина Симакова, находящаяся в федеральном розыске. Она подозревается в уклонении от налогов и подкупе экс-главы пенсионного фонда Нижневартовска Юрия Гончарука. Об этом URA.RU рассказали в управлении следственного комитета по ХМАО.

«Симакова задержана и находится в одном из СИЗО краснодарского Края, ей предъявлено обвинение. В 2015 и 2016 годах злоумышленница дважды дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Нижневартовске в общем размере более 5 миллионов рублей за снижение штрафных санкций и общее покровительство, в том числе непроведение проверок в отношении юридического лица», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Симакова подозревается в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей (в этом году в бюджет деньги были возвращены). По версии следствия, предпринимательница в период с января 2015 по декабрь 2017 года предоставляла в ИФНС декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо недостоверными сведениями. В отношении самого Гончарука также возбуждено уголовное дело. По сообщению управления СКР, в сейчас решается вопрос об этапировании Симаковой в ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели дело на главу нефтяной компании. Преступная схема была выявлена сотрудниками ОБЭП, которые затем передали материалы в следственный комитет.