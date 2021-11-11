Американские конгрессмены просят Байдена ввести войска на Украину. Документ

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ТАСС , байден джо
Россия проявляет агрессию в сторону Украины, утверждают конгрессмены Фото:

Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США обратились с письмом к президенту Джо Байдену. Обращение содержит просьбу организовать военную помощь Украине для сдерживания российской агрессии.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы призываем Вашу администрацию принять незамедлительные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведывательных данных и оружия. Мы также призываем Вашу администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море, чтобы сдержать российское вторжение», — написано в обращении, опубликованном telegram-каналом «Свежести».

В письме конгрессмены выражают опасения российского военного вторжения на территорию Украины, по словам политиков, агрессия России продолжает нарастать. Отмечается, что ранее, в сентябре, администрация президента уже выделяла 60 млн. долларов на поддержку Украины в связи с угрозой со стороны РФ.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежной войне России и Украины. По его словам, Кремль не хочет вооруженного конфликта, однако Украина, действуя под эгидой США, готова в любой момент спровоцировать начало военных действий.

Конгрессмены подчеркивают, что данный вопрос имеет чрезвычайно важное значение
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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