В Челябинске педагогов проверяют на прививки от COVID-19

Роспотребнадзор проверяет QR-коды сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске начались проверки детских садов и магазинов на предмет обязательной вакцинации от коронавируса. Проверку проводит региональное управление Роспоребнадзора, передает корреспондент URA.RU.

Сначала проверяющие побывали в одном из детских садов Челябинска. Все сотрудники и педагоги предоставили действующие QR-коды. Сотрудники Роспотребнадзора также тщательно проверили журналы и графики уборок и дезинфекции помещений. Такое же мероприятие прошло в одном из сетевых челябинских магазинов. Нарушений выявлено не было.

Согласно постановлению главного санитарного врача Анатолия Семенова, в области введена обязательная вакцинация от коронавируса для целого ряда категорий граждан. В эту категорию также входят работники образования и торговли.

Граждане, подлежащие обязательной вакцинации, должны в срок до 11 ноября 2021 поставить прививку года хотя бы первым компонентом. Те кто отказывается от вакцинации, будут отстранять от работы.