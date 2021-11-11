Тысячи детей привьют в Москве для испытания новой вакцины

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Новую вакцину поставят трем тысячам столичных подростков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М». В рамках исследований, врачи поставят препарат трем тысячам детей.

«В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет», — цитирует пресс-служба Мосгорздрава заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Представитель мэрии также отметила, что «Спутник М» создается на базе основной вакцины «Спутник V», однако в уменьшенной в пять раз дозировке. На испытание уже добровольно записались около двух тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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