10 ноября 2021
09 ноября 2021

Блогер Варламов, критикующий тюменские власти, приехал в Тобольск

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илья Варламов прилетел в Тобольск 11 ноября Фото:

Блогер, урбанист и постоянный критик тюменских властей Илья Варламов 11 ноября прилетел в Тобольск. Об этом свидетельствуют сториз в Instagram самого журналиста.

На коротких видео, которые выложил Илья Варламов в своем Instagram, запечатлен новый аэропорт Тобольска — «Ремезов». Блогер также снял стенд с девизом Тюменской области «В Сибирь по своей воле».

Что привело его в Тобольск, Илья Варламов в своих соцсетях уточнять не стал. Не ответил он и на звонок URA.RU. При этом на YouTube-канале урбаниста есть рубрика БДСМ («Большая дорога с мэром»), в рамках которой он посещает различные города России и гуляет по ним с их главами, указывая чиновникам на недоработки городской среды. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Тобольска. Ответ ожидается.

Илья Варламов не раз выступал с критикой тюменских властей. Ранее URA.RU писало, что он предложил уволить руководство Тюмени, которое, по его мнению, развивает город по тупиковому пути. А на днях на канале блогера вышло видео, в котором он иронизировал над сжиганием кур с птицефабрики «Боровской».

Обновлено (11.11.2021, 11:00): в администрации Тобольска прокомментировали приезд Илья Варламова. «С открытием аэропорта интерес к Тобольску растет, так что визит известного блогера-урбаниста, много путешествующего по стране, вполне логичен. Это еще одно подтверждение как велико значение для развития города транспортной доступности. Такое внимание к Тобольску приятно, и надеемся, пойдет на пользу его узнаваемости. Будем с интересом ждать выпуска. И со своей стороны готовы оказать радушный прием», — отметили в мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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