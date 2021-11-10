10 ноября 2021
09 ноября 2021

В историческом здании в центре Тюмени сожгли обувную мастерскую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, мчс, пожар, пожарная лесница
Неизвестные вломились в историческое здание, обокрали арендаторов и устроили пожар Фото:

Неизвестные обокрали и подожгли обувную мастерскую, расположенную в Тюмени в здании, которое является памятником истории. Об этом URA.RU рассказал управляющий компании «Бакстер» Тимофей Родин.

«Пожар произошел в ночь с 9 на 10 ноября. Подожгли наш сервис, перед этим ограбили. На то, что это не случайность, указывают факты. Пропало много имущества, а на месте обнаружили охотничьи спички. При этом проводка целая. Заявление в полицию подано. Ущерб оцениваем в сумму не менее миллиона рублей», — рассказал URA.RU управляющий обувного сервиса «Бакстер» Тимофей Родин.

По словам тюменца, версий того, кто мог совершить кражу и поджог, у него нет. Однако арендаторы из ближайших зданий сообщили, что возле сервиса перед пожаром были замечены подозрительные личности. Их попытаются установить по записям с камер видеонаблюдения.

Обувной сервис располагался в здании на Володарского, 18. Дом является историческим памятником: в 1920—1922 годах в нем находился тюменский губернский комитет «Революционного коммунистического союза молодежи», а одним из владельцев здания был екатеринбургский купец Андреев.

Пострадала также фотостудия, находящаяся в этом же здании. В instagram-аккаунте компании сообщается, что к ним преступники тоже вломились, сломали мебель и декорации, украли часть вещей.

Как рассказали URA.RU в региональном МЧС, о пожаре в ведомство сообщили во втором часу ночи 10 ноября. Огонь был локализован в цокольном этаже здания, как раз там, где и находится мастерская. Выгорело 50 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена.

Так выглядит мастерская после пожара
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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