В челябинском городе нашли труп женщины в машине

Машина с телом женщины была обнаружена в ее гараже Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карабаше (Челябинская область) 10 ноября обнаружили труп женщины в машине. Рот женщины был заклеен скотчем. На шее был обнаружен след от удушья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый в преступлении установлен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (Убийство). Подозреваемый установлен, и находится в розыске», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По данным URA.RU, в убийстве подозревают зятя женщины. Он работал в такси.

Сотрудниками уголовного розыска ведется поиск подозреваемого. Проводятся необходимые проверки.