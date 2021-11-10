10 ноября 2021

В челябинском городе нашли труп женщины в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Машина с телом женщины была обнаружена в ее гараже Фото:

В Карабаше (Челябинская область) 10 ноября обнаружили труп женщины в машине. Рот женщины был заклеен скотчем. На шее был обнаружен след от удушья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый в преступлении установлен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (Убийство). Подозреваемый установлен, и находится в розыске», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По данным URA.RU, в убийстве подозревают зятя женщины. Он работал в такси.

Сотрудниками уголовного розыска ведется поиск подозреваемого. Проводятся необходимые проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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