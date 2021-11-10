Курганские власти рассказали, кому не надо получать QR-коды

Курганцы смогут получить медотвод от вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения Курганской области назвал два условия для получения медотвода от вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в информации на сайте регионального депздрава.

«Медотвод от вакцинации против COVID-19 дают в двух случаях: тяжелая аллергическая реакция (отек Квинке, анафилактический шок после введения какой-либо вакцины ранее); гиперчувствительность к компонентам вакцины», — говорится в информации медиков.

Пищевая аллергия, аллергия на пыльцу и пыль, а также крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации. Временный отвод на 2-3 недели получают те, у кого есть повышенная температура (более 37С), резко меняется уровень сахара, при обострении хронических болезней или ОРЗ. При этом онкология не является противопоказанием к вакцинации.

В Курганской области первым компонентом привито более 350 тысяч человек. Вакцинация граждан старше 60 лет составила 56,4%. Охват взрослого населения — 55%.