Судьба трех свердловских VIP под вопросом из-за отпуска Куйвашева

Евгений Куйвашев пересмотрит список полномочий своих заместителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перераспределение полномочий между заместителями свердловского губернатора Евгения Куйвашева поставлено на паузу. Как сообщили URA.RU несколько источников в областной власти, из-за того, что глава региона вернется из отпуска позже срока, новую схему обязанностей утвердят не раньше конца ноября. Затронет она, как ожидается, трех замов.

«Обсуждать новую нарезку полномочий собирались с 12 ноября, утверждать — в идеале до 22-го. А поскольку губернатор будет на работе только в понедельник [15 ноября], передел затягивается», — пояснил близкий к процессу собеседник агентства. Другой инсайдер отметил, что сейчас заместители Куйвашева сами обсуждают между собой, кто какие обязанности заберет. Окончательную модель, по словам источника, они позднее представят шефу: «Губернатор сам этим не занимается. Но последние слово за ним».

Уже известно, что перемены коснутся трех чиновников: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, и. о. вице-губернатора Олега Чемезова и зама по цифровизации Дмитрия Ионина. Движение полномочий планируется между ними: например, есть ожидания, что часть «экономических» полномочий Шмыкова достанется Ионину, а часть обязанностей Чемезова — Шмыкову. Остальные подчиненные Куйвашева сохранят свои сферы влияния.

Получить комментарий свердловского департамента информполитики к моменту публикации URA.RU не удалось. Там не ответили на запрос агентства.

Евгений Куйвашев ушел в отпуск 18 октября: глава региона, как заявляется официально, будет отсутствовать почти месяц — до 11 ноября. Однако по инсайдерской информации, он вернется к работе только в начале новой недели. Перед уходом в отпуск Куйвашев предупредил замов, что по возвращении пересмотрит их полномочия. В период отсутствия шефа руководит областью первый замгубернатора Алексей Шмыков.