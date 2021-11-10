Мэрия в ХМАО передала в застройку территорию жилого дома

Проблему будут решать через суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Белого Яра передала под строительство территорию дома, в котором живут люди. Об этом URA.RU рассказала депутат совета поселения Наталья Матвийчук.

«Сейчас идут суды с подачи прокуратуры, застройщик же намерен вернуть себе землю по истекшему договору аренды. У этого дома отсутствует придомовая территория — это ошибка межевания, следствием которой и стала эта ситуация. Если новый дом построят по проекту компании, то это будет в ущерб жителям уже имеющегося строения», — рассказала Матвийчук.

Спорный дом находится на улице Некрасова. Это пятиэтажное здание на сто квартир. В исковом заявлении прокуратуры (есть в распоряжении URA.RU) написано, что застройщик в лице компании «Сургутское РСУ» должен был, параллельно с возведением нового строения около капитального дома, благоустроить прилегающую территорию, но стройка так и не началась. Также «Сургутское РСУ», по данным прокуратуры, якобы не оплатило аренду земли и-за чего еще в прошлом году договор потерял свою силу. Прокурор района Владимир Еременко, судя по иску прокуратуры, требует, чтобы мэрия Белого Яра изменила границы территории дома и благоустроила двор в течение 12 месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Белого Яра отказались тратить деньги на скандальную дорогу. Ее построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а местные народные избранники считают объект полуразрушенным.