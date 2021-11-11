Слава Комиссаренко запросил российский паспорт Скриншот с Instagram-страницы Комиссаренко

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которому ранее запретили выступать в Беларуси, будет претендовать на получение российского гражданства, вид на жительство в РФ у него уже есть. Об этом он заявил в интервью журналисту Юрию Дудю.

«У меня в белорусском паспорте осталось две страницы, визу туда нельзя ставить, шенгена нет по той же причине. И [так как мне запретили въезд в Беларусь,] новый паспорт я получить не смогу — мы пытались узнать, чтобы кто-то другой получил его через доверенность. Потому что если ты придешь в посольство или консульство, это уже считается территорией Белоруссии [и могут арестовать]. Но у меня есть вид на жительство в России. Пока так. Потом, в перспективе, всегда есть вероятность получения российского паспорта», — отметил Комиссаренко, запись интервью находится на youtube-канале «вДудь».

Комик также отметил, что уже запросил российский паспорт. Комиссаренко понимал, что из-за своей деятельности и того, как он шутит, в Беларусь попасть рано или поздно не сможет. Так и случилось: артисту аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске в январе этого года. Это произошло из-за неоднократной критики стендапером белорусского лидера Александра Лукашенко. Незадолго до запрета въезда в Белоруссиию Комиссаренко записал новую программу: «Стендап про Чык-Чырыка».