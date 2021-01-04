Стендап-комику Комиссаренко запретили выступать в Беларуси

Стендап-комику Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске 10 и 11 апреля. Об этом комик рассказал в своем выступлении в Екатеринбурге «Новое про Чык-Чырыка».
«Вот что произошло: теперь все мои концерты в Белоруссии запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение. Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне — главный ковид-диссидент. Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться», — рассказал Комиссаренко. По словам комика, это произошло после его высказываний о президенте Беларуси Александре Лукашенко в шоу «Что было дальше?».
Стендап-комик и гражданин Беларуси Слава Комиссаренко жестко пошутил о поведении действующего главы республики Александра Лукашенко и выразил сомнение в его адекватности. Комиссаренко также прокомментировал митинги и высказывания о мирных акциях Лукашенко. Комику не понравилось заявление президента Беларуси о том, что в митингах участвуют только пьяные и обкуренные люди.
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