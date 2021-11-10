Свердловчанин начал терять память после вакцинации от COVID-19

Операштаб скептически отнесся к заявлениям в СМИ о вакцинации Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржец, проходящий лечение в Свердловском областном онкологическом диспансере, стал терять память после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили близкие пациента.

«Дедушка начал терять память после прививки от ковида», — цитирует портал Е1.ru внука пациента. Он отметил, что связь вакцинации с ухудшением состояния свердловчанина не доказана.

Однако лечащий врач пациента не рекомендовал мужчине прививаться и говорил о увеличение случаев потери памяти после прививки. По данным портала, врач провел МРТ перед тем, как делать выводы о причинах потери памяти. В свердловском онкодиспансере сообщили, что рекомендуют пациентам не прививаться от коронавируса, если они лечатся от рака. Это связано с ослаблением организма.

URA.RU направило запрос в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Там отметили, что вопрос побочных эффектов прививки должен обсуждаться с каждым пациентом индивидуально. При этом консультацию должен проводить дипломированный специалист. В оперштабе отметили, что у пациентов может быть разное состояние здоровья и разные диагнозы. Давать рекомендации неопределенному кругу лиц от СМИ безответственно, сообщили URA.RU.

Ранее в Свердловской области разгорелся скандал из-за вакцинации после того, как роженицы стали распространять слухи о подмене вакцин. Матери переживали, что вместо положенной прививки от гепатита В их новорожденного ребенка вакцинируют от COVID-19.

Обновлено 11 ноября 16:38 (14:38 мск):

«Информация о том, что вакцина может вызывать рак или приводить к потере памяти — не обоснована ввиду отсутствия доказательной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе онкоцентра. Там посоветовали принимать решение о вакцинации после консультации с лечащим врачом. Там напомнили, что для больных раком прививка назначается с осторожностью, но может проводиться с разрешения специалиста.

В онкоцентре подчеркнули, что вакцинация позволяет обеспечивать безопасность не только пациента, но и окружающих. Однако, несмотря на это, некоторая вероятность заражения сохраняется, добавили в медучреждении.