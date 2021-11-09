Свердловских рожениц испугали слухи о подмене вакцины

Будущие мамочки переживают, что детям будет поставлена прививка без их ведома Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловских рожениц встревожил слух о подмене вакцин. Молодые матери переживают, что вместо положенной прививки от гепатита В, их новорожденного ребенка вакцинируют от COVID-19. Об этом URA.RU рассказала жительница Екатеринбурга Екатерина.

«На днях была в больнице на плановом осмотре. Для беременных это обычная процедура. Пока сидела в очереди, услышала, как одна женщина рассказывает другой, что боится ставить новорожденному ребенку какие-либо прививки, так как идут слухи, что вместо того же Регевака В от гепатита поставят вакцину от коронавируса. Я конечно понимаю, что это бред, но ведь найдутся те, кто поверит и начнется новая волна антипрививочников», — поделилась горожанка.

Заведующая детским отделением многопрофильного медицинского центра «Ангио Лайн» Елена Варламова не подтвердила слух о вакцинации новорожденных от COVID-19. «В настоящее время в Российской федерации действует национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом МЗ РФ. Информация о необходимых прививках, сроках и кратности их проведения содержится в нем», — отметила Варламова. На сайте минздрава РФ, в списке прививок для новорожденных и детей до 14 лет отсутствует вакцинация от COVID-19.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. «Новорожденных не прививаем от ковида», — сообщил пресс-атташе свердловского минздрава Константин Шестаков. Ранее URA.RU писало, что «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» могут использоваться для вакцинации детей в качестве профилактического средства в будущем, так как их состав универсален.