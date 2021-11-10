10 ноября 2021

В Кургане нашли пропавшую скульптуру «женщины-кошки». Над ней смеялись Варламов и Ургант. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раньше скульптура находилась возле железнодорожного вокзала Кургана Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Скульптуру «Кошка на чемоданах» установили в Кургане в ТРЦ «РИО». Об этом URA.RU сообщили читатели. Корреспондент агентства также увидел скульптуру в ТРЦ.

«Кошку поставили в „РИО“. Она находится на первом этаже», — рассказал читатель.

Также один из читателей сообщил URA.RU, что сейчас к скульптуре могут подойти только те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный коронавирус. Это связано с тем, что «Кошка на чемоданах» находится в закрытой для непривитых от коронавируса людей зоне.

В октябре возле железнодорожного вокзала Кургана представители РЖД установили фотозону «Кошка на чемоданах», которую передал местный художник-скульптор. Позже ее демонтировали из-за критики со стороны некоторых горожан. В конце октября председатель облдумы Дмитрий Фролов заявил, что скульптуру вернут. Свое мнение по поводу скульптуры высказали блогер-урбанист Илья Варламов, писатель Сергей Минаев и дизайнер Артемий Лебедев. Телеведущий Иван Ургант призвал на своей передаче отстать от «Кошки на чемоданах».

Скульптуру установили в ТРЦ «РИО»
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...