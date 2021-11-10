Раньше скульптура находилась возле железнодорожного вокзала Кургана Фото: Станислав Достовалов, URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скульптуру «Кошка на чемоданах» установили в Кургане в ТРЦ «РИО». Об этом URA.RU сообщили читатели. Корреспондент агентства также увидел скульптуру в ТРЦ.

«Кошку поставили в „РИО“. Она находится на первом этаже», — рассказал читатель.

Также один из читателей сообщил URA.RU, что сейчас к скульптуре могут подойти только те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный коронавирус. Это связано с тем, что «Кошка на чемоданах» находится в закрытой для непривитых от коронавируса людей зоне.

В октябре возле железнодорожного вокзала Кургана представители РЖД установили фотозону «Кошка на чемоданах», которую передал местный художник-скульптор. Позже ее демонтировали из-за критики со стороны некоторых горожан. В конце октября председатель облдумы Дмитрий Фролов заявил, что скульптуру вернут. Свое мнение по поводу скульптуры высказали блогер-урбанист Илья Варламов, писатель Сергей Минаев и дизайнер Артемий Лебедев. Телеведущий Иван Ургант призвал на своей передаче отстать от «Кошки на чемоданах».

Скульптуру установили в ТРЦ «РИО» Фото: Станислав Достовалов