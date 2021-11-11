Экс-спичрайтер Кремля: России грозит революция из-за вакцинации

Люди, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут после перейти на политику, считает Аббас Галлямов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Противники прививок представляют угрозу российской власти, считает бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, выступив по неполитическому поводу, они после могут войти во вкус и произвести революцию.

«Не факт, что антиваксеры [противники вакцинации] выйдут на улицу, хотя и это исключено. Революции ведь сплошь и рядом из-за какого-нибудь пустяка начинаются. Так они и во вкус могут войти. Сначала по неполитическому поводу против выступят, а потом, глядишь, и в политику могут сунуться», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале.

Политтехнолог напомнил, что среди противников прививок есть врачи, полицейские и представители административного аппарата. По его мнению, они могут устроить «мощный саботаж» программы вакцинации от COVID-19. Галлямов считает, что антипривочникам не нравится происходящее в России. Они ждут триггера, который повлечет за собой массовое противостояние, предполагает экс-спичрайтер Кремля.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал привлекать к уголовной ответственности врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса. По его мнению, необходимо занимать жесткую позицию в отношении таких лиц. Помощник Мурашко Михаил Кузнецов заявил, что врачи, выступающие против прививок, ставят под угрозу жизни людей. По его словам, для привлечения таких медработников к уголовной ответственности не нужно вносить изменения в законодательство — в нем уже есть необходимые нормы, передает телеканал 360.