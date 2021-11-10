Мурашко предложил сажать в тюрьму врачей-антипрививочников

Выступая против вакцинации врачи сами создают угрозу заражения COVID-19, считает Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачей, которые выступают против вакцинации от коронавируса, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

«Выступления врачей против вакцинации крайне некорректны. Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-„антиваксеры“ заболели. Необходимо занимать достаточно жесткую позицию. Эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения», — передает «Интерфакс» слова Мурашко.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации не нарушает конституционные права граждан. Санкт-Петербург стал первым регионом РФ, где уже ввели обязательную вакцинацию, пишет RT. Все жители города старше 60 лет будут обязаны сделать прививку от коронавируса.