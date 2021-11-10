В Кургане женщине с признаками COVID отказались вызвать врача

Специалист горячей линии отказалась вызывать врача для жительницы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Кургана, контактировавшей с больными COVID-19, специалист горячей линии отказалась вызывать врача на дом. Женщину с повышенной температурой и симптомами коронавируса отправили в поликлинику. Об этом URA.RU сообщила сама горожанка. При этом ранее сотрудники Роспотребнадзора проводили обходы граждан на самоизоляции и тех, кого не было дома штрафовали.

«Три человека в одной семье заболели COVID. <…> У ребенка и пенсионерки тест положительный, у меня — отрицательный. Что на это сказали «специалисты» по номеру 25-03-03: «У вас отрицательный тест. Идите сами в поликлинику на «Корвет»», — рассказала URA.RU жительница Кургана Оксана Шевцова.

Она отметила, что у нее тоже наблюдались температура, заложенность носа, слабость, боли во всем теле и не было обоняния, но специалиста горячей линии это не убедило. По словам Шевцовой, тогда она позвонила в саму больницу, и только после этого к ней приехала медсестра, чтобы сделать повторный тест, а лечение согласилась назначить только фельдшер скорой помощи.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии обходят квартиры, где проверяют наличие людей, контактирующих с больными коронавирусом. Покинувшим жилье в период самоизоляции грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей.