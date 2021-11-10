10 ноября 2021

В Кургане женщине с признаками COVID отказались вызвать врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Специалист горячей линии отказалась вызывать врача для жительницы Кургана Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жительнице Кургана, контактировавшей с больными COVID-19, специалист горячей линии отказалась вызывать врача на дом. Женщину с повышенной температурой и симптомами коронавируса отправили в поликлинику. Об этом URA.RU сообщила сама горожанка. При этом ранее сотрудники Роспотребнадзора проводили обходы граждан на самоизоляции и тех, кого не было дома штрафовали.

«Три человека в одной семье заболели COVID. <…> У ребенка и пенсионерки тест положительный, у меня — отрицательный. Что на это сказали «специалисты» по номеру 25-03-03: «У вас отрицательный тест. Идите сами в поликлинику на «Корвет»», — рассказала URA.RU жительница Кургана Оксана Шевцова.

Она отметила, что у нее тоже наблюдались температура, заложенность носа, слабость, боли во всем теле и не было обоняния, но специалиста горячей линии это не убедило. По словам Шевцовой, тогда она позвонила в саму больницу, и только после этого к ней приехала медсестра, чтобы сделать повторный тест, а лечение согласилась назначить только фельдшер скорой помощи.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии обходят квартиры, где проверяют наличие людей, контактирующих с больными коронавирусом. Покинувшим жилье в период самоизоляции грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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