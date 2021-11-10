В больнице ХМАО, где ребенок выстрелил в себя, ввели особый режим

В больнице Нижневартовска ввели антитеррористический протокол после инцидента со стрельбой Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

В Нижневартовской детской клинической окружной больнице, где из пронесенного через все посты охраны пистолета в себя выстрелил ребенок, ввели антитеррористические протоколы. Там усиливают охрану, устанавливают камеры видеонаблюдения и металлоискатели. Об этом URA.RU рассказала заместитель главврача Татьяна Болоцкая.

«В Депздрав Югры подана заявка на выделении субсидии для реализации комплекса мероприятий по антитеррористической безопасности. Приобретение и установка терминала контроля доступа с распознаванием лиц, термометрией, наружные камеры видеонаблюдения, оборудование для обнаружения запрещенных предметов», — сказала Болоцкая отвечая на запрос агентства.

Больница заключит дополнительное соглашение с ЧОП, а все посетители будут проходить через осмотр металлодетектором. Кроме того, на данный момент в больнице регулярно проходит проверка самих охранников. Защитные протоколы в детской окружной больнице ввели после того, как стало известно, что в учреждение можно пронести практически что угодно, включая оружие. URA.RU писало о том, что единственной системой контроля входящих в этой больнице является сторож, а личные вещи посетителей никто не проверяет.

Ранее URA.RU также подробно сообщало о ЧП, произошедшем в детской окружной больнице. Там себе в лицо выстрелил несовершеннолетний пациент онкологического отделения. Сделал он это при помощи травматического пистолета «Оса», принесенного в отделение его дедом.