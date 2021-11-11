UTair введет систему проверки QR-кодов на авиарейсах

В авиакомпании UTair разрабатывают свою процедуру проверки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В авиакомпании UTair готовятся ввести систему проверки QR-кодов на своих авиарейсах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании

«UTair прорабатывает различные сценарии и форматы контроля QR-кодов, в первую очередь, чтобы для пассажиров это было максимально удобно и без значительного увеличения времени на обслуживание», — рассказала URA.RU пресс-секретарь авиакомпании.

В Utair не уточнили ни даты введения системы проверки QR-кодов, ни то, каким образом будет осуществляться эта проверка, ни то, будет ли распространяться внедряемая система для контроля пассажиров на муниципальных и вертолетных рейсах. Также в авиакомпании на момент публикации новости не объяснили, каким образом система будет работать в случае с международными перевозками, которые осуществляет Utair.

Ранее URA.RU сообщало, что в России введут QR-коды в транспорте и магазинах. Два законопроекта о введении дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса, по сообщению источников, сейчас разрабатываются в правительстве.