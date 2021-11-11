Оперштаб: в России введут QR-коды в транспорте и магазинах

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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , QR, проверка qr-кода, вход в торговый центр
В России собираются ввести QR-коды в транспорте Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России разрабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Ранее о расширении системы QR-кодов со ссылкой на собственные источники сообщал РБК. По данным издания, правительства уже разработало два законопроекта, которые вносят поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Предполагается, что в перечень covid-free зон включат магазины, общественный транспорт и самолеты. Также с 1 января по 1 февраля 2022 года наравне с QR-кодом можно будет использовать свежий ПЦР-тест.

Получить QR-код можно через портал «Госуслуги», сбои в работе которого происходят уже второй раз за неделю. Днем 11 ноября сайт оказался временно недоступен. Россияне не могли оформить и получить свой QR-код. Также наблюдалась задержка в выдаче сертификатов о вакцинации. Если пользователь сообщал об ошибке и запрашивал временный документ, то получал сломанный QR-код. Также утром 8 ноября произошло массовое аннулирование сертификатов о вакцинации. У людей резко изменился срок их действия в два раза — с года до полугода. После глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что сбой произошел во время внедрения новой формы сертификата о вакцинации.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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