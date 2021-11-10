Из-за бульвара в честь друга мэра Екатеринбурга по охоте был спор

Бульвар имени Владимира Белоглазова появится в Орджоникидзевском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о названии бульвара в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга именем Владимира Белоглазова — бывшего топ-менеджера УГМК, друга главы города Алексея Орлова — принималось в споре. Большинство высказалось «за» потому, что Белоглазов активно занимался благотворительной деятельностью и соцпроектами. Об этом URA.RU сказали участники муниципальной комиссии по топонимике.

Бульвар имени Белоглазова появился 8 ноября, когда Орлов подписал соответствующее постановление. Белоглазов скончался в феврале 2021 года, 24 ноября ему исполнилось бы 65 лет. По правилам, вопрос о его увековечивании мог быть рассмотрен не ранее, чем через три года. Но закон позволяет высшим должностным лицам, включая главу города, обходить это ограничение. С инициативой в горадминистрацию обратилась УГМК, которая застраивает территорию в Орджоникидзевском районе. Комиссия одобрила предложение в сентябре.

«Это было дискуссионное решение, — поделился председатель комиссии, директор „Музея истории Екатеринбурга“ Сергей Каменский. — Обоснование от УГМК в том, что на бульваре будут объекты социальной сферы, а Белоглазов как раз активно поддерживал благотворительные фонды. То есть имеется связка: появляется социальный объект в районе и при этом есть персона, которая важна для УГМК, внесла весомый вклад в разные городские проекты. Это прозвучало убедительно». Он воздержался при голосовании, так как в целом выступает против присвоения топонимическим объектам имен людей.

Владимир Белоглазов (справа) среди прочего курировал в УГМК соцпроекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой участник комиссии — Галина Голомидова, профессор УрФУ, проголосовала «за». «Аргументы УГМК, на мой взгляд, вполне разумные. УГМК комплексно развивает эту территорию [рядом с бульваром] и ходатайствовала назвать бульвар в честь одного из руководителей, который в свое временя немало занимался благотворительностью», — объяснила она URA.RU.

А зампредседателя комиссии, глава департамента общественных связей мэрии Галина Токарева в разговоре с корреспондентом подчеркнула, что опрос был открытым. «В комиссию входят эксперты, представители вузов, имеющие ученую степень, члены Общественной палаты, депутаты гордумы. Владимир Алексеевич более 20 лет занимался благотворительными и образовательными проектами, благодаря его участию спасена не одна жизнь», — отметила Токарева. Она также поддержала задумку.

Ранее урбанисты и общественники высказали недовольство присвоением бульвару имени Владимира Белоглазова. Один из их аргументов: этот вопрос предварительно необходимо было обсудить с общественностью, которая с Белоглазовым в большинстве своем не знакома и о его деятельности не знает.

Отношения Орлова и Белоглазова описывают как близкие. Говорят, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном кабмине за контакты с ФПГ), но и их хобби — охота.