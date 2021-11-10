10 ноября 2021

Свердловский медик осмотрел пациента с поражением легких на улице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
В медучреждении не нашли нарушений в действиях медика Фото:

Фельдшер, приехавший к жителю Серова, находящемуся в тяжелом состоянии, стал осматривать его на улице и не зашел в квартиру. Через несколько дней мужчина умер, сообщила его дочь в социальных сетях.

«Папе сказали на осмотр выйти на улицу, притом врач знала, что у него высокая температура, и отказалась пройти в дом. Осмотр проводила на расстоянии, если это вообще можно было назвать осмотром. Вечером его госпитализировали с поражением легких 80%», — приводится сообщение свердловчанки в группе «ВК, Серов» в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что через несколько недель пациент умер в больнице. Свердловчанка уточнила, что не обвиняет фельдшера, который приезжал на осмотр, в смерти отца. Однако она считает, что качественная медицинская помощь могла бы увеличить шансы на спасение человека.

В руководстве Серовской городской больницы свердловчанке ответили, что осмотр проводился на улице с согласия пациента. «Медицинскому работнику не были обеспечены надлежащие условия для его работы», — объяснили там действия фельдшера

При этом работнику поликлиники удалось провести все необходимые исследования. После этого было принято решение вызвать скорую помощь и госпитализировать свердловчанина. В медучреждении не нашли нарушений в действиях фельдшера, тем не менее взяв у медработника объяснительную и проведя дополнительный инструктаж.

URA.RU позвонило в пресс-службу больницы. Там попросили обращаться за комментарием в рабочее время.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...