Свердловский медик осмотрел пациента с поражением легких на улице

В медучреждении не нашли нарушений в действиях медика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фельдшер, приехавший к жителю Серова, находящемуся в тяжелом состоянии, стал осматривать его на улице и не зашел в квартиру. Через несколько дней мужчина умер, сообщила его дочь в социальных сетях.

«Папе сказали на осмотр выйти на улицу, притом врач знала, что у него высокая температура, и отказалась пройти в дом. Осмотр проводила на расстоянии, если это вообще можно было назвать осмотром. Вечером его госпитализировали с поражением легких 80%», — приводится сообщение свердловчанки в группе «ВК, Серов» в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что через несколько недель пациент умер в больнице. Свердловчанка уточнила, что не обвиняет фельдшера, который приезжал на осмотр, в смерти отца. Однако она считает, что качественная медицинская помощь могла бы увеличить шансы на спасение человека.

В руководстве Серовской городской больницы свердловчанке ответили, что осмотр проводился на улице с согласия пациента. «Медицинскому работнику не были обеспечены надлежащие условия для его работы», — объяснили там действия фельдшера

При этом работнику поликлиники удалось провести все необходимые исследования. После этого было принято решение вызвать скорую помощь и госпитализировать свердловчанина. В медучреждении не нашли нарушений в действиях фельдшера, тем не менее взяв у медработника объяснительную и проведя дополнительный инструктаж.

URA.RU позвонило в пресс-службу больницы. Там попросили обращаться за комментарием в рабочее время.