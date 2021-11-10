10 ноября 2021

В СК РФ занялись форумом педофилов после текста URA.RU

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Подчиненные главы СК РФ Александра Бастрыкина усмотрели преступление в переписках на форуме педофилов Фото:
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Следственный комитет РФ рассмотрит вопрос о начале проверки анонимного форума педофилов, текст о котором опубликовало URA.RU. Силовики нашли признаки преступления в одном из скриншотов, которые им предоставило агентство.

«В одном из приложенных вами скриншотов сообщается о действиях, которые образуют состав преступления. Материалы будут переданы в соответствующее подразделение для рассмотрения вопроса об организации проверки», — рассказали в следственном комитете РФ в ответ на запрос URA.RU.

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Речь идет о скриншотах переписок с форума педофилов. Текст о нем URA.RU опубликовало на прошлой неделе. Также агентство обратилось в следственный комитет с просьбой дать оценку перепискам пользователей ресурса, скрывающегося в даркнете. Портал не раз становился объектом жалоб, но функционирует по сей день.

По закону URA.RU не может дословно привести информацию, которая вызвала интерес у следственных органов. При этом в материалах, которые изучит СК, один из участников форума рассказал о том, как имел сексуальную связь с несовершеннолетними. Преступление он совершал не единожды.

URA.RU также направляло запрос в Роскомнадзор, с вопросом о том, может ли ведомство закрыть доступ к ресурсу, на котором размещается противоправная информация. Установленный законом о СМИ семидневный срок для ответа уже истек, однако информация от РКН в редакцию не поступила.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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