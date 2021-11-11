Генпрокуратура РФ требует ликвидировать международный «Мемориал»

Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Верховном суде РФ.
«Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра „Мемориал“ за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Судебное заседание по иску состоится 25 ноября в 11:00», — приводит сообщения Верховного суда РФ ТАСС.
В «Мемориале» заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим, передает «Национальная служба новостей».
В 2015 году Министерство юстиции РФ обвинило «Мемориал» в подрыве конституционного строя и призывах к свержению действующей власти. В акте проверки НКО ведомство указало, что деятельность правозащитного центра направлена на формирование «негативного общественного мнения по проводимой госполитике высшими органами госвласти». По мнению «Мемориала», обвинения носили политический характер, передает телеканал 360.
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