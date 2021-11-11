В Госдуме выступили против QR-кодов в транспорте

Введение QR-кодов в общественном транспорте является ущемлением права граждан на свободу передвижения, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и те, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.
«Фракция „Справедливая Россия — За правду“ не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму. На практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения», — цитирует Сергея Миронова РИА «Новости».
Депутат предположил, что введение QR-кодов в транспорте также приведет к снижению пассажиропотока и увеличению затрат перевозчиков. Миронов считает, что распространение жестких ограничений на всю страну необоснованно из-за разной эпидемиологической ситуации в регионах.
Вместо QR-кодов лидер «Справедливой России — За правду» предложил ввести бесплатное экспресс-тестирование на COVID на вокзалах и в аэропортах. По словам Миронова, вакцинация не исключает риск заражения и распространения COVID-19, в то время как переполненный транспорт только усугубляет их. Политик считает, что экспресс-тестирование поможет эффективнее бороться с пандемией, без ущемления прав граждан.
Ранее о расширении системы QR-кодов сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. К COVID-free зонам планируют причислить общественный транспорт, магазины и общепит, передают «Дни.ру». На данный момент оперштаб прорабатывает соответствующие законопроекты с профильными ведомствами. Систему пропуска по QR-коду уже ввели в общественном транспорте Татарстана. Пассажиры без QR-кода могут предъявить либо справку о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19, либо медотвод, передает телеканал 360.
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