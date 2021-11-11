11 ноября 2021

На Украине заявили о необходимости газового контракта с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, газ, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Украина должна прекратить ссоры с Россией и Белоруссией, считает Юрий Бойко Фото:
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Газовый кризис в Европе

Украине нужен прямой контракт с Россией на поставку газа и продолжение контракта на транзит. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Я считаю, что в нынешней ситуации нам нужно сделать несколько принципиальных вещей, первое — это иметь прямой контракт на поставку газа, второе — продолжить контракт на транзит, потому что это связанные вещи и это очень важно для нас <…>. Если мы проводим работу и подписываем транзит, то почему мы не можем подписать закупку, если цена будет для нас приемлема?», — цитирует Юрия Бойко ТАСС.

По его мнению, Украине стоит последовать примеру Венгрии и Молдавии в вопросе заключения прямого контракта с Россией. От продления контракта на транзит зависят работа газотранспортной системы Украины, поступления в бюджет, энергобезопасность страны и Европы, отметил Бойко.

Политик добавил, что Украине необходимо прекратить политические ссоры с Россией и Белоруссией и обеспечить возможность ввоза дополнительного угля в страну. Он призвал создать антикризисный штаб и сконцентрироваться на решении перечисленных задач.

Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался от дополнительной прокачки газа через Украину. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко обвинила власти в энергетическом кризисе в стране. Украинский политолог предрек банкротство 91% предприятий из-за высоких цен на газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко припугнул европейские страны перекрытием газа, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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