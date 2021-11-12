На Украине заявили об энергетической войне с Россией

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Газа на Украине нет из-за России, считает Максим Немчиков Фото:

Украина фактически находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил замминистр энергетики Украины Максим Немчиков.

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», — приводит слова Немчикова РБК.

Россия же с 1 ноября остановила поставки энергетических марок угля на Украину. В Минэкономразвития России объяснили решение растущим спросом на этот вид топлива.

Ранее, Украина заявила о том, что «Газпром» «развязал энергетическую войну», чтобы ускорить запуск трубопровода «Северный поток — 2». В «Газпроме» в ответ на обвинения в «манипуляциях» с объемами поставок сообщили, что объем поставляемого газа соответствует заключенным контрактам и компания «продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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