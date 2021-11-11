11 ноября 2021

Дочь челябинского вице-губернатора работает в «красной зоне». Скрин

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Дочь Ирины Гехт с детства мечтала стать врачом (фото из архива) Фото:
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Дочь первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт вышла на работу в ковидный госпиталь. Как сообщила URA.RU Гехт, ее дочь закончила Первый Московский государственный медицинский университет, а работает в челябинской областной больнице № 3 в «красной зоне».

«Врачом она мечтала быть с детства. Все мягкие игрушки уже тогда получали и внутривенные, и внутримышечные инъекции. Потом поступление в Первый медицинский в Москве. И когда дочь сообщила, что выходит на практику и решила, что пойдет в ковид, первое, что я смогла произнести: „Это очень тяжело“», — сообщила Гехт в Instagram.

По словам первого вице-губернатора, она не только переживает, но и гордится за свою дочь. 11 ноября у нее был первый рабочий день в ковидном отделении.

Дочь чиновницы закончила Первый Московский государственный медицинский университет

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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