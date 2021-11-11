Дочь Ирины Гехт с детства мечтала стать врачом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дочь первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт вышла на работу в ковидный госпиталь. Как сообщила URA.RU Гехт, ее дочь закончила Первый Московский государственный медицинский университет, а работает в челябинской областной больнице № 3 в «красной зоне».

«Врачом она мечтала быть с детства. Все мягкие игрушки уже тогда получали и внутривенные, и внутримышечные инъекции. Потом поступление в Первый медицинский в Москве. И когда дочь сообщила, что выходит на практику и решила, что пойдет в ковид, первое, что я смогла произнести: „Это очень тяжело“», — сообщила Гехт в Instagram.

По словам первого вице-губернатора, она не только переживает, но и гордится за свою дочь. 11 ноября у нее был первый рабочий день в ковидном отделении.

Дочь чиновницы закончила Первый Московский государственный медицинский университет Instagram: irinagekht.official