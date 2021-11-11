В ЯНАО возобновят выдачу лекарственных наборов для жителей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о продлении выдачи лекарственных наборов для населения с признаками ОРВИ. Как сообщается в официальном telegram-канале оперштаба, наборы будут выдаваться тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.

«Я недавно получил такую инициативу от партии „Единая Россия“. Вместе с волонтерами определим категории граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке, и продолжим для них выдачу наборов в рамках партийного проекта», — приводит слова Дмитрия Артюхова оперштаб.

В ЯНАО было выдано больее 350 тысяч наборов лекарств стоимостью около пяти тысяч рублей. Ранее о готовящемся возобновлении выдачи наборов URA.RU сообщили инсайдеры. Раздавать лекарства должны будут по линии реготделения партии «Единая Россия» нуждающимся. Для этого в регионе было сформировано несколько типов наборов — два для взрослых и четыре для детей.