Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил о продлении выдачи лекарственных наборов для населения с признаками ОРВИ. Как сообщается в официальном telegram-канале оперштаба, наборы будут выдаваться тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
«Я недавно получил такую инициативу от партии „Единая Россия“. Вместе с волонтерами определим категории граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке, и продолжим для них выдачу наборов в рамках партийного проекта», — приводит слова Дмитрия Артюхова оперштаб.
В ЯНАО было выдано больее 350 тысяч наборов лекарств стоимостью около пяти тысяч рублей. Ранее о готовящемся возобновлении выдачи наборов URA.RU сообщили инсайдеры. Раздавать лекарства должны будут по линии реготделения партии «Единая Россия» нуждающимся. Для этого в регионе было сформировано несколько типов наборов — два для взрослых и четыре для детей.
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