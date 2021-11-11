11 ноября 2021
10 ноября 2021

Пермский магазин закрыли из-за отсутствия перчаток и антисептика

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
За самовольное открытие бизнесмену грозит уголовная ответственность Фото:
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Коронавирус COVID-19

Приставы опечатали продуктовый магазин «Алиса» в поселке Ильинский Пермского края. Причиной стали нарушения мер по профилактике распространения коронавируса.

«Не организована ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств. Вход в магазин не оборудован местом для обработки рук кожными антисептиками, у работников торговой точки отсутствовал запас перчаток», — приводятся на сайте УФССП России по Пермскому краю ряд нарушений.

По решению суда магазин закрыт на 15 суток. За это время нарушения необходимо устранить. За самовольное открытие торговой точки предпринимателю грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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