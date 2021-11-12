Электронный портал Госуслуги составил список выплат для родителей. Заявку на получение услуги можно подать онлайн. Соответствующий перечень опубликован в telegram-канале портала.
1. Материнский капитал
В соответствии со сведениями, предоставленными на Госуслугах, материнским капиталом (или его частью) можно воспользоваться:
- Как ежемесячной выплатой в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;
- Для оплаты получения образования ребенком (детьми), а также на другие траты, связанные с получением образования:
- Для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- С целью улучшения жилищных условий;
- Для формирования накопительной пенсии женщины.
Материнский капитал в 2021 году может составлять от 155 550 до 639 431,83 тысяч рублей, согласно данным Госуслуг.
2. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
Размер выплаты зависит от дохода и нуждаемости семьи. Сумма выплаты составляет долю регионального прожиточного минимума для детей:
- 50% — базовый размер;
- 75% — если среднедушевой доход с учетом базовой выплаты не превысил прожиточного минимума;
- 100% — если среднедушевой доход с учетом выплаты в размере 75% не превысил прожиточного минимума.
Каждый регион самостоятельно устанавливает размер прожиточного минимума для детей.
3. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности
- Подать заявление можно с 6-й недели беременности, если вы уже стоите на учете.
- Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.
4. Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет
Размер пособия — 50% прожиточного минимума для детей в регионе.
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