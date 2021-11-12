Госуслуги опубликовали список из 4 выплат для родителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Электронный портал Госуслуги составил список выплат для родителей. Заявку на получение услуги можно подать онлайн. Соответствующий перечень опубликован в telegram-канале портала.

1. Материнский капитал

В соответствии со сведениями, предоставленными на Госуслугах, материнским капиталом (или его частью) можно воспользоваться:

Как ежемесячной выплатой в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;

Для оплаты получения образования ребенком (детьми), а также на другие траты, связанные с получением образования:

Для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

С целью улучшения жилищных условий;

Для формирования накопительной пенсии женщины.

Материнский капитал в 2021 году может составлять от 155 550 до 639 431,83 тысяч рублей, согласно данным Госуслуг.

2. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

Размер выплаты зависит от дохода и нуждаемости семьи. Сумма выплаты составляет долю регионального прожиточного минимума для детей:

50% — базовый размер;

75% — если среднедушевой доход с учетом базовой выплаты не превысил прожиточного минимума;

100% — если среднедушевой доход с учетом выплаты в размере 75% не превысил прожиточного минимума.

Каждый регион самостоятельно устанавливает размер прожиточного минимума для детей.

3. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности

Подать заявление можно с 6-й недели беременности, если вы уже стоите на учете.

Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

4. Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет

Размер пособия — 50% прожиточного минимума для детей в регионе.