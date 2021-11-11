В Екатеринбурге возобновили снос аэропорта «Уктус»

Из-за сноса аэропорта в Екатеринбурге проходят протесты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возобновили поиск подрядчика для сноса аэропорта «Уктус» на улице Белинского, 246. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Ранее конкурс приостановили из-за жалобы члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой в УФАС.

«Отменена приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе», — говорится в журнале событий конкурса по сносу аэропорта. Поиск подрядчика был остановлен 10 октября. Закупка находится на этапе работы комиссии.

Из-за идеи снести здание аэровокзала проходят протесты. Активисты обсуждали возможность переоборудовать здание аэровокзала Уктус. Предлагалось открыть в помещении музей гражданской авиации или культурный центр.

Утром 12 ноября в парке у Дворца молодежи защитники аэропорта «Уктус» вышли на групповой пикет (помимо аэропорта они выступили за сохранение и других исторических зданий города). Мероприятие, организованное активистами движения «Мирные жители», собрало 13 человек.