11 ноября 2021

В Екатеринбурге возобновили снос аэропорта «Уктус»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Уктусского аэропорта. Екатеринбург, аэропорт уктус, улица белинского246
Из-за сноса аэропорта в Екатеринбурге проходят протесты Фото:

В Екатеринбурге возобновили поиск подрядчика для сноса аэропорта «Уктус» на улице Белинского, 246. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Ранее конкурс приостановили из-за жалобы члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой в УФАС.

«Отменена приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по жалобе», — говорится в журнале событий конкурса по сносу аэропорта. Поиск подрядчика был остановлен 10 октября. Закупка находится на этапе работы комиссии.

Из-за идеи снести здание аэровокзала проходят протесты. Активисты обсуждали возможность переоборудовать здание аэровокзала Уктус. Предлагалось открыть в помещении музей гражданской авиации или культурный центр.

Утром 12 ноября в парке у Дворца молодежи защитники аэропорта «Уктус» вышли на групповой пикет (помимо аэропорта они выступили за сохранение и других исторических зданий города). Мероприятие, организованное активистами движения «Мирные жители», собрало 13 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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