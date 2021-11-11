Новогодний праздник в Кургане посвятят российскому императору

Власти Кургана рассказали о подготовке праздничных площадок к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оформление центральной площади Кургана к Новому году будет связано с 350-летием российского императора Петра I. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Центральной новогодней площадкой традиционно станет площадь им. Ленина. Здесь установят яркие новогодние светодиодные конструкции и тематический ледовый городок. Главной темой оформления площади выбрано 350-летие со дня рождения Петра I», — говорится в сообщении мэрии.

По данным городских властей, главную городскую елку, как и год назад, украсит световой шатер, но с новыми дополнениями изо льда. Их планируется изготовить в виде подарков. Также на площади появятся новые фотозоны, изо льда вырежут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, планируется залить каток, сделать ледяные чаши для детей, несколько горок, цифры 2022.

Помимо этого общегородские новогодние площадки будут организованы возле культурного центра «Современник», центра культуры и досуга «Спутник», в Гагаринском сквере, в микрорайоне Черемухово, по-новогоднему украсят ЦПКиО и Детский парк. В прошлом году новогоднее оформление площади Ленина в Кургане было посвящено 60-летию первого полета человека в космос.