Visa снизила комиссию за оплату на Ozon и Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, банкомат, платежные системы, mastercard, visa, банковские операции
Новые тарифы помогут в развитии электронной коммерции в России, считает представитель Visa Фото:

Международная платежная система Visa снизила тарифы для крупных маркетплейсов таких, как Ozon и Wildberries за прием карт. Об этом сообщается в бюллетене Visa.

Размер специальных тарифов составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара, в зависимости от объемов продаж. Планируется, что изменения начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Это говорится в бюллетене Visa, который есть в распоряжении РБК.

Новые тарифы вводятся с целью стимулирования развития электронной коммерции в РФ, которая в последнее время активно растет. Так, за время пандемии, количество транзакций по картам Visa за онлайн-шопинг выросло на 31%, сообщил представитель Visa.

Ранее сообщалось, что банки-эквайеры компании Wildberries начали получать письма с угрозами санкций от иностранных платежных систем, об этом сообщили представители интернет-магазина. Wildberries ввела двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами на своем сайте. Российские системы «Мир», «Система быстрых платежей» (СПБ) и SberPay при этом комиссией не облагались. После этого российский филиал Visa начал расследование.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...