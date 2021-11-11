В Магнитогорске рабочие из Китая бастуют против вакцины от COVID

Рабочие хотят привиться в Китае Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске (Челябинская область) рабочие из Китая собрались большой группой в промзоне городе. Возле них выстроились полицейские машины. Пользователи социальных сетей пишут, что китайцы бунтуют против российской вакцины от коронавируса. Источник URA.RU подтвердил эту информацию. Видео с митингующими рабочими опубликовали в социальных сетях.

«Они из Китая сбежали от прививок. А их и здесь заставляют делать», — написал пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

По словам источника URA.RU, рабочие хотят вакцинироваться на родине, в Китае. После чего готовы вернуться работать в Россию. Однако с возвращением у них могут возникнуть проблемы.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска с просьбой прокомментировать ситуацию. Там от комментариев отказались.

Ранее, в Магнитогорске рабочие из Китая устроили митинг возле здания Альфа — центра. Первоначально предполагали, что митинг был спровоцирован задержкой зарплаты рабочим. Здание было оцеплено людьми в форме ОМОНа. В Росгвардии заявили, что не имеют к этому отношения.

Возле рабочих выстроились полицейские Скриншот из видео Александра К.