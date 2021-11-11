Москвичи запустят передел транспортного рынка в Кургане

РОСДОРНИИ оценит пассажиропоток и разработает новую маршрутную сеть для Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Оценкой пассажиропотока и разработкой новой маршрутной сети для Кургана и области займется Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ, Москва). Эта организация стала победителем торгов, несмотря на то, что предложила большую стоимость контракта.

«Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме федеральное автономное учреждение „Российский дорожный научно-исследовательский институт“», — говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

РОСДОРНИИ предложило выполнить работы за 26,5 млн рублей при начальной цене торгов 27 млн рублей. Воронежское ООО «Дормостизыскания» было готово выполнить работы за 23,7 млн рублей, но набрала меньше баллов по итогам конкурса. Компания уступила НИИ по таким показателям, как «Опыт по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема» и «Квалификация трудовых ресурсов».

Ранее ООО «Региональный кадастровый центр» из города Сочи обращался в курганское УФАС с жалобой на действия госзаказчика (ГКУ «Курганавтодор»). В компании заявляли, что критерии оценок в конкурсной документации приводят к ограничению конкуренции, и частная компания не сможет победить НИИ, даже предложив намного меньшую стоимость работ. «Указанные условия не являются нарушением закона о контрактной системе, обоснованно способствуют выявлению лучшего предложения из числа участников закупки. Довод жалобы признан необоснованным», — говорится в решении УФАС.

Обследование пассажиропотока для разработки новой маршрутной сети планируют завершить к весне 2022 года, сообщало ранее URA.RU. В начале года администрация Кургана через суд пыталась лишить некоторых перевозчиков их маршрутов, часть перевозчиков сами отказываются от маршрутов. При этом они вынуждены повышать тариф, так как бизнес по перевозке пассажиров в Кургане терпит убытки.