Крупнейший челябинский вуз частично выводит студентов с дистанта

Ограничения для посещения вуза снимут для инженеров, физиков и химиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков принял решение частично вывести с дистанта челябинских студентов. Об этом сообщает пресс-службе ЮУрГУ.

«Заканчиваем неделю нерабочих дней. Со следующей недели разрешим будущим инженерам, химикам и физикам посещать университет для работы в лаборатории. Этим студентам необходима работа с оборудованием», — заявил Шестаков.

По словам ректора, все остальные студенты остаются на дистанте и проходят лекционные занятия в удаленном режиме. ЮУрГУ ранее перевел студентов на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса с 8 по 14 ноября. Занятия для учащихся университета проходят дистанционно на платформе «Электронный ЮУрГУ».