Тюменские полицейские спасли ребенка на федеральной трассе

Благодаря помощи инспекторов ребенка успели привезти в больницу вовремя Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Сотрудники ДПС помогли семье тюменцев оперативно доставить в больницу шестилетнего мальчика, у которого случился приступ аппендицита, заставший семью прямо на трассе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Жители Тюмени поехали к родным в Ялуторовск. Путь лежал по федеральной трассе Тюмень — Омск. Неожиданно шестилетнему пассажиру стало плохо: он закричал от боли, ребенка начало тошнить. Родители обратились за помощью к наряду ДПС, который дежурил на 53 километре трассы», — рассказали URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД.

Инспекторы Александр Лепехин и Семен Афанасьев оценили состояние мальчика и поняли, что в час пик двигаться до больницы семья будет долго. Тогда они решили сопроводить маму с ребенком. Больного на руках перенесли в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и оперативно доставили к докторам.

Как оказалось позднее, у мальчика случился приступ острого аппендицита, также был воспален кишечник. Если бы ему вовремя не оказали помощь, могла случиться трагедия. Родители шестилетнего тюменца поблагодарили сотрудников за помощь в спасении сына.