Не все пожилые россияне умеют пользоваться сайтом «Госуслуг» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за неумения пользоваться сайтом Госуслуг многие пожилые россияне столкнулись с проблемой получения QR-кодов. Об этом URA.RU рассказала читательница Светлана, чья мама не может получить код.

«Мама поставила вакцину еще в мае 2021 года, тогда еще не стоял вопрос о QR-кодах. Сейчас в нем возникла необходимость и чтобы его получить, маму нужно зарегистрировать на Госуслугах. Сама она пользоваться компьютером и смартфоном не умеет, живет от нас отдельно. Первый раз я попыталась сделать это 2,5 недели назад, ввела все данные, но ничего не получилось, возникла какая-то проблема со СНИЛСОМ. Оказалось, что с такой же проблемой столкнулись многие знакомые, которые регистрировали своих пожилых родственников», — объяснила Светлана.

Собеседница добавила, что маме в итоге пришлось пойти за помощью в МФЦ. «Знакомые после долгих попыток разобраться с Госуслугами в итоге смогли решить проблему только после визита в МФЦ. Поэтому мама сегодня также пошла в центр, не знаю, пустят ли ее без QR-кода. Для нас это все стало проблемой, потому что сейчас мы даже элементарно не можем купить себе необходимые зимние вещи. Вакцинированная мама без QR-кода и мы, так как после болезни еще его не получили», — подчеркнула Светлана.

В Минцифры РФ на вопрос URA.RU порекомендовали гражданам, столкнувшимся с подобной проблемой, направить обращение в министерство. «Пользователю рекомендуем направить обращение в Минцифры России через форму на стартовой странице сайта. По поводу нужны фамилия, имя и отчество, а также СНИЛС», — пояснили в ведомстве.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о разработке законопроекта о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Получить его после вакцинации или болезни можно через портал «Госуслуги».